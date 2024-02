Les étiquettes thermiques sont des étiquettes qui utilisent la chaleur pour imprimer des informations. Polyvalentes, elles sont utilisées dans de nombreuses applications, notamment le marquage d'articles, l'étiquetage de produits et la création de badges.

Les étiquettes thermiques sont particulièrement utilisées en logistique pour les étiquettes d'expédition.

Luquet & Duranton fabrique vos bobines d'étiquettes thermiques aux formats standards (compatibles avec la plupart des imprimantes thermiques du marché) mais également sur-mesure selon les spécifications de vos équipements et de vos environnements. Elles offrent une grande flexibilité en termes de taille, de format, de type de support, de types d'adhésifs, de matériaux et de fonctionnalités.



Vidéo de présentation de la fabrication de rouleaux d'étiquettes adhésives

Avantages des étiquettes thermiques en rouleaux sur-mesure

Les étiquettes thermiques en rouleaux sur-mesure offrent de nombreux avantages, notamment :

Flexibilité : Les étiquettes thermiques sur-mesure peuvent être fabriquées dans une grande variété de tailles, de formats, de types de support et de fonctionnalités. Cela permet de les adapter à des besoins spécifiques.

Personnalisation : Les étiquettes thermiques sur-mesure peuvent être personnalisées avec du texte, des images et des graphiques. Cela permet de créer des étiquettes uniques et distinctives.

Économies : Les étiquettes thermiques sur-mesure peuvent être fabriquées en grandes quantités, ce qui permet de réaliser des économies.



Comment choisir des étiquettes thermiques en rouleaux sur-mesure

Lors du choix d'étiquettes thermiques en rouleaux sur-mesure, il est important de prendre en compte les facteurs suivants :

· La taille et le format des étiquettes : La taille et le format des étiquettes doivent être adaptés à l'application.

· Le type de support : Le type de support doit être adapté aux conditions dans lesquelles les étiquettes seront utilisées.

· Les fonctionnalités : Les étiquettes peuvent être équipées de différentes fonctionnalités, telles que des bandes de contrôle, des encoches ou des perforations.







Comment imprimer des étiquettes thermiques en rouleaux sur-mesure

Les étiquettes thermiques en rouleaux sur-mesure peuvent être imprimées sur une imprimante thermique. Les imprimantes thermiques sont disponibles dans une grande variété de modèles, allant des imprimantes portables aux imprimantes industrielles.

L'impression d'étiquettes thermiques est un processus qui va dépendre bien entendu de votre utilisation (secteur de la santé, de l’industrie, de l’agro alimentaire). Toutefois nous pouvons répondre à cette question d’une façon générale. Généralement donc, vous devez suivre ces quelques étapes :

· Insérez le rouleau d'étiquettes dans l'imprimante.

· Ouvrez le logiciel de création d'étiquettes.

· Concevez votre étiquette.

· Imprimez l'étiquette.

Une fois le modèle d’étiquette enregistrer vous n’aurez plus à suivre ces étapes et habituellement il faudra juste changer le rouleaux d’étiquettes une fois la bobine terminée.



Nos conseils pour imprimer des étiquettes thermiques en rouleaux sur-mesure

· Utilisez un logiciel de création d'étiquettes de haute qualité. Un bon logiciel de création d'étiquettes vous permettra de créer des étiquettes de qualité professionnelle.

· Choisissez la bonne qualité d'impression. La qualité d'impression dépend de la résolution de l'imprimante.

· Utilisez un papier de haute qualité comme le vélin. Un papier de haute qualité produira des impressions plus nettes et plus durables.

Les étiquettes thermiques en rouleaux aux formats standards ou sur-mesure sont une solution flexible et personnalisable pour les besoins d'étiquetage. Elles offrent de nombreux avantages, notamment la flexibilité, la personnalisation et les économies.









Quelles sont les applications et les exemples d’utilisation des étiquettes en rouleaux ?





Les étiquettes thermiques en rouleaux sont une solution flexible et personnalisable qui peut être adaptée à une grande variété d'applications. En voici quelques exemples :

Le marquage d'articles : les étiquettes thermiques sont utilisées pour marquer des articles tels que des produits, des colis ou des équipements. Elles peuvent être utilisées pour identifier les articles, fournir des informations ou suivre les mouvements des articles.

L'étiquetage de produits : les étiquettes thermiques sont utilisées pour étiqueter des produits tels que des aliments, des boissons ou des produits électroniques. Elles peuvent être utilisées pour fournir des informations sur le produit, telles que la date de péremption, le prix ou les ingrédients.

La création de badges : les étiquettes thermiques sont utilisées pour créer des badges tels que des badges d'identification, des badges d'événement ou des badges de sécurité. Elles peuvent être utilisées pour identifier les personnes ou fournir des informations sur les personnes.





Voici quelques exemples spécifiques d'utilisation des étiquettes thermiques en rouleaux :

Dans les magasins, les étiquettes thermiques sont utilisées pour étiqueter les prix des produits, les dates de péremption et les informations nutritionnelles.

Dans les entrepôts, les étiquettes thermiques sont utilisées pour identifier les colis, suivre les mouvements des marchandises et contrôler les stocks.

Dans les industries manufacturières, les étiquettes thermiques sont utilisées pour identifier les pièces, suivre la production et garantir la conformité.

Dans les hôpitaux, les étiquettes thermiques sont utilisées pour identifier les patients, suivre les médicaments et fournir des informations sur les traitements.

Les imprimantes ZEBRA sont réputées pour répondre aux besoins de nombreux secteurs d’activités comme l’industrie, la santé, l’agro-alimentaire ou encore la logistique.

F.A.Q.

1 - Quelle est la différence entre les étiquettes thermiques et les étiquettes transfert thermique ?



Les étiquettes thermiques et les étiquettes transfert thermique sont deux types d'étiquettes utilisées pour imprimer des informations. Cependant, elles utilisent des méthodes d'impression différentes.

Les étiquettes thermiques utilisent la chaleur pour imprimer l'image. Le papier thermique contient des cristaux qui changent de couleur lorsqu'ils sont chauffés. Cela permet d'obtenir des impressions rapides et économiques, mais elles sont également moins durables que les étiquettes transfert thermique.

En résumé, les étiquettes thermiques sont une bonne option pour les applications à court terme ou à faible volume, tandis que les étiquettes transfert thermique sont une meilleure option pour les applications à long terme ou à haut volume.



2. Comment choisir les bonnes étiquettes thermiques pour mon imprimante ?

Pour choisir les bonnes étiquettes thermiques pour votre imprimante, vous devez tenir compte des facteurs suivants :

La taille et le format des étiquettes : vous devez vous assurer que les étiquettes que vous choisissez sont compatibles avec la taille du papier de votre imprimante.

Le type de support : les étiquettes thermiques sont disponibles en différents types de support, tels que le papier, le film ou le polyester. Le type de support que vous choisissez dépend de l'application pour laquelle vous utilisez les étiquettes.

La résistance à la chaleur : si vous utilisez les étiquettes dans des environnements chauds ou humides, vous devez choisir des étiquettes résistantes à la chaleur.

La résistance aux rayures : si les étiquettes seront exposées à des frottements ou des rayures, vous devez choisir des étiquettes résistantes aux rayures.

Vous pouvez trouver des informations sur les étiquettes thermiques compatibles avec votre imprimante dans le manuel de l'imprimante ou sur le site Web du fabricant de l'imprimante.



3. Comment éviter de gaspiller de l'argent sur des étiquettes thermiques incompatibles ?

Chez Luquet & Duranton nous proposons à notre clientèle la possibilité de tester nos étiquettes en bobines grâce à un échantillon que nous expédions. Une fois que l’échantillon est validé nous procédons à la commande.



4 - Où puis-je acheter des étiquettes thermiques en ligne ?

Vous pouvez acheter des étiquettes thermiques en ligne auprès de nombreux fournisseurs. Nous vous conseillons toutefois le fournisseur Luquet & Duranton qui est fabricant d’étiquettes et qui est implanté uniquement en France. En commandant vos étiquettes chez Luquet & Duranton, vous soutenez le « Made in France » et vous bénéfiecierez d’un expertise et d’un accompagnement qui sont très appréciés chez les clients. En effet, vous serez pris en charge par un interlocuteur unique qui après avoir cerné votre besoin, pourra vous conseiller et vous orienter vers le meilleur choix pour votre utilisation et pour votre imprimante.

Lorsque vous choisissez un fournisseur, vous devez tenir compte des facteurs suivants :

La qualité des étiquettes : vous devez vous assurer que les étiquettes que vous choisissez sont de bonne qualité et qu'elles dureront.

Le prix des étiquettes : vous devez comparer les prix des différents fournisseurs pour trouver le meilleur rapport qualité-prix.

Les délais de livraison : vous devez vous assurer que les étiquettes seront livrées à temps pour vos besoins.



5. Quel est le prix des étiquettes thermiques ?

Le prix des étiquettes thermiques varie en fonction de la taille, du format, du type de support, de la résistance à la chaleur et de la résistance aux rayures. En général, les étiquettes thermiques sont moins chères que les étiquettes transfert thermique.



6. Comment imprimer des étiquettes thermiques en rouleau ?

L'impression d'étiquettes thermiques en bobine est un processus simple qui peut être effectué sur la plupart des imprimantes thermiques conçues pour recevoir ce type d’étiquettes. Voici les étapes générales à suivre :

Insérez le rouleau d'étiquettes dans l'imprimante. La plupart des imprimantes thermiques ont un guide d'étiquettes qui vous aidera à positionner le rouleau correctement.

Ouvrez le logiciel de création d'étiquettes. Il existe de nombreux logiciels de création d'étiquettes disponibles, tels que LabelWriter de Dymo et Avery DesignPro. Ces logiciels vous permettent de créer des étiquettes personnalisées avec du texte, des images et des graphiques.

Concevez votre étiquette. Choisissez le format de l'étiquette, le type de police et la taille du texte. Vous pouvez également ajouter des images et des graphiques à votre étiquette.

Imprimez l'étiquette. Cliquez sur le bouton d'impression pour imprimer votre étiquette.



7. Comment coller des étiquettes thermiques en rouleau ?

La colle des étiquettes thermiques est généralement assez forte et ne nécessite pas d'application supplémentaire. Cependant, voici quelques conseils pour coller des étiquettes thermiques :

· Nettoyez la surface sur laquelle vous allez coller l'étiquette. Retirez toute poussière, saleté ou graisse.

· Positionnez l'étiquette soigneusement sur la surface. Assurez-vous que l'étiquette est bien alignée et qu'il n'y a pas de bulles d'air.

· Appuyez doucement sur l'étiquette pour la coller en place. Vous pouvez utiliser un objet plat et dur pour lisser l'étiquette et éliminer les bulles d'air.



8 - Comment entretenir les bobines d’étiquettes thermiques ?

Les étiquettes thermiques sont relativement faciles à entretenir. Voici quelques conseils pour prolonger leur durée de vie :

· Évitez de nettoyer les étiquettes thermiques avec des produits chimiques agressifs. Cela pourrait endommager le papier ou la colle.

· Gardez les bobines d’étiquettes à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur excessive. Cela pourrait les décolorer, les rendre cassantes ou bien sécher la colle.

· Ne collez pas les étiquettes sur des surfaces rugueuses ou poussiéreuses. Cela pourrait les endommager ou les décoller.



9. Comment recycler des étiquettes thermiques ?

Les étiquettes thermiques sont généralement recyclables, mais il est important de vérifier les directives de recyclage de votre région et les recommandation du fabricant de vos rouleaux d’étiquettes. En général, les étiquettes thermiques peuvent être recyclées avec le papier.

10. Quels sont les avantages et les inconvénients des étiquettes thermiques ?

Les étiquettes thermiques offrent de nombreux avantages, notamment :

· Impression rapide et économique

· Maintenance peu coûteuse

· Facilité d'utilisation

Cependant, elles présentent également quelques inconvénients, notamment :

· Durée de vie limitée

· Susceptibles de se décolorer avec le temps

· Ne résistent pas aux environnements extrêmes











